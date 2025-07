Ilva si lavora alla newco per un cavaliere bianco

Mentre l’incertezza avvolge il futuro dell’Ilva e le istituzioni locali restano in attesa di risposte definitive, si delineano i possibili scenari di una nuova fase per il polo siderurgico di Taranto. La partita è aperta, e il prossimo appuntamento di martedì potrebbe rappresentare un crocevia decisivo. In questo contesto, le mosse del governo e le dichiarazioni dei partiti nazionali assumono un ruolo cruciale nel determinare il destino di un simbolo economico e sociale della regione.

Enti locali, e Comune in particolare, ancora arroccati a Taranto in attesa di una schiarita, martedì prossimo, sulle reali intenzioni delle istituzioni in merito al futuro del polo siderurgico ex Ilva. E mentre il governatore della Puglia Michele Emiliano chiama i partiti nazionali di opposizione (Pd, Verdi, M5S) a uscire allo scoperto chiarendo quale sia la loro posizione, emergono dettagli sui piani futuri del governo. Secondo quanto appreso dal Giornale, sarebbe allo studio una newco che possa lavorare al fianco di Dri d’Italia, la società 100% Invitalia presieduta da Franco Bernabè e guidata da Stefano Cao. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilva, si lavora alla newco per un cavaliere bianco

