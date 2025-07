Fluminense Chelsea ascolti record per TV Globo in Brasile nonostante la sconfitta

Nonostante la sconfitta, il match tra Fluminense e Chelsea si conferma un grande successo televisivo in Brasile, registrando ascolti record per TV Globo. La semifinale del Mondiale per Club ha catturato l’attenzione di milioni di brasiliani, con risultati eccezionali a San Paolo e Rio de Janeiro. Un risultato che dimostra come lo sport possa unire e appassionare, lasciando un segno indelebile anche oltre il campo. E questa vittoria mediatica apre nuove prospettive per il calcio brasiliano e internazionale.

La semifinale del Mondiale per Club fa il botto di audience: a San Paolo è il miglior risultato del martedì da tre anni, a Rio de Janeiro crescita dell'88%.

