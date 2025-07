Media il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi

Il Gruppo Ferrero di Alba si prepara a fare un grande passo nel mercato globale, con una potenziale acquisizione da 3 miliardi di dollari della statunitense Kellogg, famosa per i cereali lavorati. Questa operazione potrebbe ridefinire gli equilibri del settore alimentare, consolidando la presenza internazionale di Ferrero e offrendo nuove opportunità di crescita. L’eventuale accordo, secondo il Wall Street Journal, potrebbe essere finalizzato già entro la fine dell’anno, segnando un capitolo rivoluzionario per entrambe le aziende.

Il gruppo dolciario di Alba, provincia di Cuneo (ma con sede sociale e fiscale in Lussemburgo ), sarebbe in procinto di concludere l’acquisizione della statunitense Kellogg, specializzata in cereali lavorati. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza del dossier ed indicando il valore dell’operazione in 3 miliardi di dollari. Stando a quanto scrive il quotidiano statunitense l’accordo potrebbe essere finalizzato già entro questa settimana. Ferreo ha ricavi per circa 17 miliardi di euro che ne fanno il terzo gruppo al mondo nel comparto dei cioccolati confezionati. Conta oltre 47mila dipendenti e vende in 55 paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Media, il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi

In questa notizia si parla di: statunitense - miliardi - gruppo - kellogg

Media, il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi; Ferrero, shopping in Usa: prepara l’acquisto di WK Kellogg; Colpo di scena in Ucraina, Kellogg sospende piano pace per colloqui con alleati Nato.

Ferrero, shopping in Usa: prepara l’acquisto di WK Kellogg - Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, il gruppo italiano è vicino è vicino a un accordo da 3 miliardi di dollari per l’acquisto di WK Kellogg. Segnala ilsole24ore.com

Ferrero compra i biscotti Kellogg: altro colpo all’estero per la multinazionale italiana - Today - Con un comunicato, il gruppo Ferrero ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del business dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate da Kellogg Company ... today.it scrive