Psg Real Madrid 4-0 | francesi schiaccianti altra prova di forza degli uomini di Luis Enrique e finale del Mondiale per Club con il Chelsea conquistata

Il Psg di Luis Enrique dimostra ancora una volta la sua supremazia, schiacciando il Real Madrid 4-0 e conquistando un posto in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Una prestazione eccezionale che sottolinea la crescita e il potenziale della squadra francese, pronta a scrivere un’altra pagina di storia. La sfida finale si avvicina: sarà l’occasione perfetta per consacrare il trionfo dei parigini.

Psg Real Madrid 4-0: prova di forza importante della squadra di Luis Enrique che conquista la finale del Mondiale per Club con il Chelsea. Prova di forza clamorosa del Psg. La squadra di Luis Enrique, infatti, ha conquistato la finale del Mondiale per Club (dove affronterà il Chelsea ) imponendosi con un netto 4-0 nella super semifinale contro il Real Madrid di Xabi Alonso. A prendere per mano i francesi è stato l’ex Napoli ed ex obiettivo del calciomercato Juve Fabian Ruiz, autore di una doppietta, con le reti di Dembele e di Goncalo Ramos nel finale a completare la straordinaria serata. Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Real Madrid 4-0: francesi schiaccianti, altra prova di forza degli uomini di Luis Enrique e finale del Mondiale per Club con il Chelsea conquistata

