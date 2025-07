Superman | Chi sono gli altri personaggi della Justice Gang

Superman apre le porte a un emozionante nuovo universo condiviso DC, introducendo personaggi iconici e sorprendenti. Tra questi, la Justice Gang emerge come una squadra di eroi e anti-eroi pronti a sfidare il destino del pianeta. Chi sono gli altri protagonisti che compongono questa alleanza unica? Scopriamo insieme le loro storie, le loro forze e il ruolo cruciale nel futuro del DCU, perché questa avventura è solo all’inizio!

Il nuovo universo condiviso della DC inizia ufficialmente la sua corsa con il Superman di James Gunn. L'uomo d'acciaio è il protagonista del film più importante in casa DC Comics degli ultimi anni, un progetto apripista di nuove storie che porta con sé nuovi protagonisti, pronti ad accompagnarci nei prossimi capitoli del DCU. La premessa all'inizio del film è chiara: i Metaumani abitano la Terra da molto più tempo di quanto pensassimo. Per questo, il Kal-El di David Corenswet, non è l'unico supereroe del film ma viene accompagnato da altri membri di questa coraggiosa Justice League agli albori del suo splendore.