News Juventus | le ultime sull’obiettivo numero uno per l’attacco

La Juventus accelera sul mercato in vista di una stagione decisiva, con l’obiettivo numero uno per l’attacco sempre più vicino. La Vecchia Signora lavora senza sosta per rinforzare la rosa e tornare ai vertici, dopo una stagione deludente. L’acquisto di Jonathan David rappresenta solo il primo passo: tutte le mosse sono studiate per rilanciare la squadra e regalare a Tudor un organico competitivo. La difesa, in particolare, necessita di interventi mirati per tornare imbattibile.

La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà. La Juventus è vogliosa di migliorare la rosa attuale e rilanciarsi dopo una stagione a tratti molto deludente. L’ acquisto di Jonathan David sembra essere solo l’inizio, con la società che sta trattando diversi calciatori in differenti reparti. La difesa va rinforzata, nonostante il ritorno di Bremer e successivamente anche di Cabal, mentre a centrocampo molto dipenderà dalla possibile uscita di Douglas Luiz e forse non solo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - News Juventus: le ultime sull’obiettivo numero uno per l’attacco

In questa notizia si parla di: juventus - news - obiettivo - numero

Serie A, il mercato degli allenatori in diretta: chi allenerà la Juventus, Gasperini chiede tempo alla Roma. Le ultime news - Il mercato degli allenatori in Serie A è più frenetico che mai: la Juventus cerca un nuovo condottiero, mentre Gasperini chiede tempo alla Roma per riflettere.

Il grande dilemma per l'attacco del futuro: chi sarà il numero 9 della #Juventus? La conferma di #Vlahovic, l'obiettivo #Gyokeres o il sogno #Osimhen? Tre nomi per un solo posto: su chi puntereste tutto? Ditecelo nei commenti! LEGGI TUTTE LE NOTIZIE S Vai su Facebook

La Juve fa sul serio per Osimhen: il piano dei bianconeri; Juventus, Osimhen obiettivo numero uno: pronta una proposta da 80 milioni; Huijsen-Real, colpo al cuore Juve. L'obiettivo di Comolli: mai più.

"Vlahovic in cima alla lista del Manchester United": il calciomercato Juve si accende con la Premier - I Red Devils piombano sul centravanti serbo ormai in uscita dal club bianconero, svelata la possibile strategia ... Secondo tuttosport.com

Mercato Juve, caccia al nuovo faro in mediana: dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka, la lista aggiornata degli obiettivi - Mercato Juve, caccia al nuovo faro in mediana: dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka, ecco la lista aggiornata degli obiettivi della dirigenza La Juve è al lavoro per rinforzare il proprio cen ... Segnala juventusnews24.com