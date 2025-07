Pratone Torre Spaccata | trattori e tagliaerba al lavoro per evitare nuovi roghi

Al mattino presto, il Pratone di Torre Spaccata si è trasformato in un vivace cantiere, con trattori e tagliaerba impegnati a bonificare l’area. Un intervento tempestivo e mirato per prevenire nuovi roghi e tutelare questo prezioso spazio verde. La collaborazione tra operai e mezzi meccanici ha dimostrato ancora una volta come la cura e l’attenzione possano fare la differenza nella salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico.

Dalle sette di mattina il pratone di Torre Spaccata è stato interessato dalla presenza di mezzi meccanici ed operai. Gli incendi nel Pratone Il lavoro, completato intorno alle ore 12, ha portato al taglio di piante, cespugli e sterpaglie nell’area scampata all’ultimo incendio, divampato lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

