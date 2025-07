Mondiale per Club il PSG vola in finale | poker al Real Madrid sarà sfida al Chelsea

Il PSG conquista la finale del Mondiale per Club con una prestazione straordinaria, eliminando il Real Madrid con un secco 4-0. La squadra di Luis Enrique ha dimostrato tutta la sua potenza e determinazione, approfittando delle assenze chiave degli avversari. Ora, i francesi si preparano ad affrontare il Chelsea in un confronto che promette spettacolo e adrenalina. L’attesa cresce: chi alzerà il trofeo?

Mondiale per Club, tutto sulla netta vittoria del PSG per 4-0 nella semifinale contro il Real Madrid. Tutti i dettagli in merito. Un PSG spietato ha superato il Real Madrid con un netto 4-0 nella semifinale del Mondiale per Club, volando così alla finale contro il Chelsea. La squadra di Luis Enrique ha dominato dall'inizio alla fine, approfittando delle numerose assenze nella formazione di Xabi Alonso, che non è riuscita a contrastare l'intensità e la qualità del gioco dei parigini. La partita inizia subito con un'ottima opportunità per il PSG: dopo appena cinque minuti, Courtois si rende protagonista con due parate decisamente decisive, la seconda delle quali è un vero e proprio miracolo con i piedi su Nuno Mendes.

