Calciomercato Juve | Vlahovic in Cima alla Lista del Manchester United

Il calciomercato Juventus si infiamma: Dusan Vlahovic è al centro di un’attenzione da sogno, con il Manchester United pronto a mettere sul piatto una proposta allettante. La Premier League chiama forte e il futuro dell’attaccante serbo potrebbe cambiare radicalmente, lasciando i tifosi bianconeri in attesa di sviluppi. Riusciranno i Red Devils a convincere la Juventus e a portare Vlahovic in Inghilterra? Restate sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti.

, La Premier Chiama Forte. Il calciomercato Juve si accende con un’indiscrezione che arriva direttamente dalla Premier League e che potrebbe rivoluzionare il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo i tabloid inglesi, Dusan Vlahovic sarebbe in cima alla lista dei desideri del Manchester United, una delle squadre più attive e, a quanto pare, disperate nella ricerca di un centravanti esperto. Perché il Manchester United Punta Vlahovic: La Disperazione in Attacco. L’opzione Vlahovic starebbe prendendo quota in casa Red Devils nelle ultime ore, complice non solo il suo indubbio talento, ma anche la complessa situazione contrattuale del giocatore e la possibile rescissione anticipata con la Juventus. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciomercato Juve: Vlahovic in Cima alla Lista del Manchester United

In questa notizia si parla di: vlahovic - calciomercato - juve - cima

Calciomercato Juve, da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani, Lucca e Osimhen: chi entra e chi esce per l’attacco del futuro - Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con riflettori puntati su Milik, Vlahovic e potenziali nuovi innesti come Kolo Muani, Lucca e Osimhen.

?"#Vlahovic in cima alla lista del Manchester United": il calciomercato Juve si accende con la Premier Vai su X

L’Al-Hilal ha fretta di trovare un 9 da regalare a Simone Inzaghi: secondo l’Equipe, dopo Osimhen (in cima alla lista da tempo) c’è proprio Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus Vai su Facebook

Vlahovic in cima alla lista del Manchester United: il calciomercato Juve si accende con la Premier; Calciomercato: Vlahovic obiettivo del Milan, Osimhen verso il Galatasaray, Juve su Sancho; Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci.

"Vlahovic in cima alla lista del Manchester United": il calciomercato Juve si accende con la Premier - I Red Devils piombano sul centravanti serbo ormai in uscita dal club bianconero, svelata la possibile strategia ... Riporta tuttosport.com

Juventus, Vlahovic andrà via. Le certezze sono Yildiz e Jonathan David, nel mirino Sancho e Adeyemi - È ancora un cantiere aperto l'attacco di Tudor, che però può contare sul baby fenomeno Yildiz e il nuovo bomber Jonathan David. Scrive msn.com