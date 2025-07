Milan occhi in casa Atalanta | 30mln per beffare la Juve

Il Milan torna a scrutare con attenzione il mercato dell'Atalanta, puntando a rinforzarsi senza spendere un patrimonio. Con 30 milioni di euro, i rossoneri potrebbero sorprendere la Juventus e assicurarsi talenti importanti, ma la strada è tutta in salita: la Dea è nota per essere una bottega cara. Sono molti i profili sotto osservazione, in un mix di strategia e ambizione che potrebbe rivoluzionare il futuro del Diavolo. Il mercato si infiamma: cosa riserverà questa corsa?

Il Milan torna a guardare con interesse in casa Atalanta e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Servono, però, 30 milioni di euro per beffare la Juventus, dal momento che la Dea è da sempre una bottega cara. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Sono tanti i profili che i rossoneri stanno valutando con attenzione, nella assoluta consapevolezza del fatto che ci sono delle esigenze importanti in questa rosa che non possono non essere tenuti in considerazione. Dopo le cessioni di Reijnders e di Theo Hernandez, oltre agli addii di Walker, Jovic, Abraham etc, infatti, ci sono alcuni reparti che sono totalmente sguarniti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, occhi in casa Atalanta: 30mln per beffare la Juve

In questa notizia si parla di: milan - casa - atalanta - beffare

Milan, l’emozione di Conceicao: “L’Italia è una seconda casa” | VIDEO - In un incontro emozionante al Quirinale, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha condiviso le sue riflessioni sulla sua esperienza in Italia, descrivendola come una seconda casa.

Champions e quarto posto: Juve, la Roma può beffarti in 3 modi diversi; Atalanta-Milan, rivivi la diretta: decidono De Ketelaere e Lookman LIVE; Muriel stende il Milan al 95': 3-2 Atalanta. Pioli, la vetta si allontana.

Blitz e Milan beffato, l’Atalanta anticipa Tare: rossoneri spiazzati - I bergamaschi hanno premuto il piede sull'acceleratore e i rossoneri rischiano la beffa: il punto della situazione ... Si legge su milanlive.it

Nuovo bomber Milan, contatti in serata: Tare pronto a beffare due big - Il Milan lavora sul mercato e l'obiettivo è rinforzare la rosa in tutti i reparti. Secondo spaziomilan.it