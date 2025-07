Villa Pamphili papà di Anastasia duro | Passaporto Usa ha avuto peso per la polizia non hanno fatto nulla

Il caso di Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda scuote l’opinione pubblica: dopo il ritrovamento senza vita delle due donne a Villa Pamphili, le accuse del padre di Anastasia rivestono un ruolo cruciale. La sua denuncia di inazione da parte delle autorità italiane solleva interrogativi sulla gestione delle indagini e sulla tutela delle vittime. È giunto il momento di fare luce su questa tragedia.

Sguardo a terra e passo svelto, accompagnati dagli agenti di polizia il papà e la mamma di Anastasia Trofimova - la donna trovata cadavere a Villa Pamphili insieme con la figlia Andromeda - sono sbarcati a Fiumicino.

Delitto di Villa Pamphili, i romani ricordano Anastasia e la piccola Andromeda E' trascorso un mese da quel sabato torrido, quando in un angolo di Villa Pamphili vennero rinvenuti i corpi di Anastasia e Andromeda, mamma e figlioletta. Per non dimenticarle e

Villa Pamphili, papà di Anastasia duro: Passaporto Usa ha avuto peso per la polizia, non hanno fatto nulla; Duplice omicidio di Villa Pamphili. A Roma i genitori Anastasia. Ascoltati dal Pubblico ministero; Villa Pamphili, Kaufmann fu picchiato in un locale «ma la polizia non intervenne. Anastasia era con lui».

Villa Pamphili, la mamma di Anastasia: «La polizia doveva fermare Kaufmann e salvare Andromeda» - «Perchè, su sollecitazione di una cittadina, i poliziotti non hanno fermato Kaufmann visibilmente ubriaco che aveva in braccio Andromeda?

Villa Pamphili, nuova autopsia su Anastasia Trofimova per inchiodare Kaufmann: si cercano segni di violenza sul corpo - Per inchiodare Kaufmann alle proprie responsabilità si è resa necessaria una nuova autopsia su Anastasia.