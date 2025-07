Inter Calhanoglu per ora non si muove E si punta tutto su Leoni

Il mercato calciomercato si infiamma con Inter e Galatasaray alle prese con trattative cruciali: mentre Calhanoglu resta inchiodato, si punta tutto su Leoni, arrivando senza uscite dalla Parma. La fumata nera per il turco e la conferma di Bisseck aprono nuovi scenari, promettendo una sessione ricca di colpi di scena e strategie mirate. La sfida tra club si fa sempre più interessante, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi imprevedibili.

È fumata nera per il turco al Galatasaray (offerta ferma a 10 milioni), mentre il gioiellino del Parma arriverebbe senza uscite. Come aggiunta, non una sostituzione. E Bisseck resta.

