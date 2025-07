Atalanta accordo raggiunto per la cessione di Retegui al Al Qadsiah per 65 milioni

L'addio di Mateo Retegui all'Atalanta apre un nuovo capitolo nella sua carriera, con un affare da record che potrebbe rivoluzionare le finanze del club bergamasco. Con 65 milioni più bonus, l’operazione rappresenta una delle più significative nella storia del calcio italiano. La cessione non solo valorizza il talento argentino, ma permette anche all’Atalanta di investire nel futuro e rafforzare il proprio progetto. L’attesa per l’annuncio ufficiale è ormai quasi finita, segnando un momento cruciale per tutti gli appassionati.

Bergamo, 9 luglio 2025 –  Fumata bianca per il trasferimento di Mateo Retegui in Arabia. Manca solo l'ufficialità , mancano ancora dettagli burocratici ma nel tardo pomeriggio è stato raggiunto l'accordo tra l'Atalanta e l'Al Qadsiah per una cessione record del 26enne attaccante argentino naturalizzato italiano per la cifra clamorosa di 65 milioni più 3 di futuri bonus. Affare che sta per permettere al club bergamasco di realizzare la più clamorosa delle plusvalenze, vendendo a 65 milioni (più 3 di bonus futuri) un giocatore acquistato dal Genoa appena undici mesi fa per 22, mettendo un saldo positivo a bilancio di più 43 milioni.

