Fuori i cani | la nuova crociata aretina tra parrocchie e prati musicali

Arezzo si trasforma in un campo di battaglia tra tradizione e modernità, dove anche i cani devono subire la nuova crociata tra parrocchie e prati musicali. Una serie di episodi che mette in discussione il rispetto e la libertà degli amici a quattro zampe, protagonisti involontari di una controversia che riguarda tutti noi. È il momento di chiedersi: fino a che punto possiamo permettere che le mode e i pregiudizi condizionino il nostro vivere quotidiano?

Ad Arezzo tira una brutta aria. soprattutto se sei un cane. Non morde, non abbaia, non bestemmia, ma pare che oggi basti essere a quattro zampe per essere trattato alla stregua di un disturbatore di professione. Dopo l’epico gesto del parroco di Saione che – come un novello esorcista – ha cacciato il cagnolino presente a un funerale perché “non si fa il segno della croce”, ora tocca al Mengo Music Fest unirsi alla nuova santa inquisizione anti-Fido. Ma facciamo un passo indietro. Il parroco, vedendo un cane silenzioso tra le panche, ha deciso che no, il Regno dei Cieli sarà anche per gli ultimi, ma evidentemente non per quelli col collare. 🔗 Leggi su Lortica.it