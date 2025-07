Meta pronti 3 miliardi di euro per acquisire una quota di EssilorLuxottica

Meta fa un passo deciso nel futuro tecnologico con un investimento di circa 3 miliardi di euro per acquisire una quota significativa in EssilorLuxottica. Questa mossa strategica, rafforzando la partnership iniziata nel 2019 nel settore degli smart glass, apre nuove prospettive nell’ambito degli occhiali intelligenti e dell’intelligenza artificiale. È l’inizio di una rivoluzione che potrebbe ridefinire il nostro modo di interagire con il mondo digitale, portando innovazione e opportunità senza precedenti.

Meta investe circa 3 miliardi di euro (3,5 miliardi di dollari) per entrare con una quota vicina al 3 per cento nel capitale di EssilorLuxottica, rafforzando così la partnership avviata nel 2019 nel settore degli smart glass. L’operazione, riportata da Bloomberg e confermata da fonti interne, punta a consolidare il controllo di Meta sull’hardware indossabile, in particolare sugli occhiali con tecnologie di intelligenza artificiale. Secondo indiscrezioni, la quota potrebbe salire fino al 5 per cento. Per Mark Zuckerberg, l’investimento è coerente con la strategia di espansione nel computing indossabile, considerato una leva chiave per avere un proprio hardware e gestire direttamente la distribuzione dei dispositivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it