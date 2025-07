Calciomercato Milan | Theo Hernandez all’Al-Hilal si chiude il capitolo rossonero

Il calciomercato del Milan si avvia a una svolta epocale: Theo Hernandez, protagonista indiscusso della difesa rossonera, sta per lasciare Milano per approdare all’Al-Hilal. Dopo settimane di voci e anticipazioni, la notizia sembra ormai imminente, segnando la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura in Arabia. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro per il talento francese e il club meneghino.

La notizia era nell'aria da giorni, ora è quasi 'ufficiale': Theo Hernandez lascia il Milan per approdare all'Al-Hilal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Theo Hernandez all’Al-Hilal, si chiude il capitolo rossonero

