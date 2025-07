Invitalia sul mercato un Social Bond da 350 milioni di euro

Invitalia, la società pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha conquistato il mercato con il suo nuovo Social Bond da 350 milioni di euro, un titolo quinquennale destinato a investitori istituzionali e professionali. Un’operazione di grande successo, che ha superato le aspettative con richieste per oltre 1,4 miliardi di euro, più di quattro volte l’offerta. Questo risultato conferma la fiducia nel ruolo di Invitalia nel finanziare progetti di valore sociale e sviluppo sostenibile.

Invitalia, società pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha lanciato con successo un nuovo Social Bond da 350 milioni di euro, con durata quinquennale. Il prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, è riservato esclusivamente a investitori istituzionali e professionali. L’operazione ha riscosso un forte interesse sul mercato, registrando richieste per oltre 1,4 miliardi di euro, più di quattro volte l’offerta. Il bond è stato collocato a un prezzo di emissione pari al 99,636 per cento del valore nominale e offre una cedola annua del 3,125 per cento. “Invitalia è per sua natura impegnata nell’attuazione di politiche pubbliche orientate alla crescita economica e sociale del Paese, promuovendo modelli sostenibili” – ha dichiarato l’Amministratore delegato Bernardo Mattarella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it