Sinner fenomenale a Wimbledon batte Shelton 7-6 6-4 6-4 Cobolli lotta come un leone ma non basta | Djokovic vince 3-1 con spaccata finale

Una giornata indimenticabile per il tennis italiano a Wimbledon: Jannik Sinner, nonostante le sfide e un infortunio al gomito, si impone con grinta su Shelton, raggiungendo la semifinale. Il suo talento e determinazione accendono i cuori degli appassionati italiani, mentre Djokovic celebra un’altra vittoria emozionante. Questi momenti rimarranno nella storia e testimoniano il valore del nostro sport. La passione per il tennis italiano continua a splendere sui palcoscenici più prestigiosi.

Giornata memorabile per la storia del tennis italiano. Sui campi di Wimbledon, hanno giocato in Nonostante dubbi e incertezze della vigilia, con un gomito acciaccato e avvolto in una manica compressiva, Jannik Sinner ritrova il suo miglior tennis e in tre set, al terzo match-point contro lo statunitense Ben Shelton, stacca il biglietto per la semifinale di Wimbledon, la seconda conquistata sui prati.

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - shelton - fenomenale

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner fenomenale a Wimbledon, batte Shelton 7-6/6-4/6-4. Cobolli lotta come un leone ma non basta: Djokovic vince 3-1 con... spaccata finale - Lotta come un leone Cobolli, ma dopo aver vinto il tiebreak iniziale deve fare i conti con il ritorno del campionissimo che vince i tre parziali successivi e vola da Sinner, in semifinale. Si legge su msn.com

Shelton sconcertato da Sinner a Wimbledon: “Non ho mai visto niente del genere. È frustrante” - Ben Shelton ha spiegato in conferenza stampa tutte le difficoltà riscontrate durante la partita contro Sinner a Wimbledon: "Mai visto niente del ... Secondo fanpage.it