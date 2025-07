Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen | l’Europa va alla conta Favorevoli Lega e M5s il no di FdI e Pd

In un clima di tensione e confronti politici, l’Europa si prepara a una sfida cruciale: il voto di sfiducia a Ursula von der Leyen. Favoriti dalla Lega e M5S, con il Pd e FdI divisi, si accendono le polemiche sul cosiddetto «Pfizergate». I socialisti, invece, riescono a salvaguardare il Fondo sociale europeo. Un momento chiave che potrebbe ridefinire il futuro dell’Unione. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

L’appuntamento sul cosiddetto «Pfizergate». I socialisti hanno ottenuto che il Fondo sociale europeo non sparisca dal budget. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen: l’Europa va alla conta. Favorevoli Lega e M5s, il no di FdI e Pd

In questa notizia si parla di: voto - sfiducia - ursula - leyen

Il premier peruviano Gustavo Adrianzén si dimette prima di un voto di sfiducia - Il premier peruviano Gustavo Adrianzén ha annunciato le sue dimissioni il 13 marzo, anticipando una mozione di sfiducia in Parlamento.

Domani in plenaria confermeremo il nostro voto di sfiducia a Ursula von der Leyen. @CarolinaMorace Vai su X

DIEGO FUSARO: Ursula von der Leyen potrebbe uscire rafforzata dal voto sulla sfiducia __________ Sostieni il sapere libero ->... Vai su Facebook

Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen: l'Europa va alla conta. Favorevoli Lega e M5s, il no di FdI e Pd; Voto di fiducia a Von der Leyen: tensioni e malumori in Parlamento europeo; Orban su voto di sfiducia a von der Leyen, 'tempo di andare via'.

Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen: l’Europa va alla conta. Favorevoli Lega e M5s, il no di FdI e Pd - I socialisti hanno ottenuto che il Fondo sociale europeo non sparisca dal budget ... Lo riporta msn.com

Orban su voto di sfiducia a von der Leyen, 'tempo di andare via' - È l'esortazione del primo ministro ungherese Viktor Orban rivolta alla presidente della Commissione europea Ursula von Leyen alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia all'esecutivo ... Riporta ansa.it