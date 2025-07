Netanyahu con Trump su ostaggi ma nessun accordo a ogni costo

Netanyahu con Trump su ostaggi, ma nessun accordo a ogni costo. Il primo ministro israeliano ha ribadito l'intenzione di lavorare con gli Stati Uniti per liberare gli ostaggi e smantellare Hamas, sottolineando però che Israele non firmerà alcun patto a discapito della propria sicurezza. La strategia comune si basa sul massimo impegno, ma mantenendo salde le linee rosse indispensabili. La strada verso la pace rimane complessa e ricca di sfide, in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi che lui e Donald Trump condividono pienamente la strategia per giungere a un accordo sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, ma ha chiarito che Israele non firmera' alcun patto "a ogni costo". "Il presidente Trump e io abbiamo un obiettivo comune: ottenere il rilascio dei nostri ostaggi, porre fine al governo di Hamas a Gaza e garantire che la Striscia non rappresenti piu' una minaccia per Israele", ha detto Netanyahu parlando con la stampa al Congresso degli Stati Uniti, prima di incontrare il leader della maggioranza al Senato, John Thune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu, con Trump su ostaggi ma nessun accordo a ogni costo

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump - ostaggi - accordo

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Netanyahu e Trump tengono un incontro privato cruciale con in ballo il cessate il fuoco a Gaza e l'accordo sugli ostaggi @GiuliaDeLuca82 Vai su X

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver discusso con Trump della liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas ? https://l.euronews.com/pI9 Vai su Facebook

Hamas: «disposti a rilasciare dieci ostaggi come parte accordo». Netanyahu: nessun accordo a ogni costo; Netanyahu, con Trump su ostaggi ma nessun accordo a ogni costo; Gaza, Hamas pronto a liberare 10 ostaggi, Israele: tregua probabile.

Netanyahu, con Trump su ostaggi ma nessun accordo a ogni costo - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi che lui e Donald Trump condividono pienamente la strategia per giungere a un accordo sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hama ... Riporta ansa.it

Netanyahu e Trump uniti sulla linea anti-Hamas. Capitolo dazi, Trump rilancia: 50% sulle importazioni dal Brasile - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi che lui e Donald Trump condividono pienamente la strategia per giungere a un accordo sulla liberazione degli ostaggi detenuti da Hama ... Scrive gazzettadelsud.it