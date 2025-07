Anticipazioni seconda puntata di Temptation Island 2025 | Alessio Loparco chiede di rivedere Sonia Mattalia

Preparati a scoprire cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 10 luglio su Canale 5. Alessio Loparco, dopo aver abbandonato il villaggio, sorprende tutti chiedendo di rivedere Sonia Mattalia, ignaro che l’avvocata abbia ottenuto il permesso di restare. Un colpo di scena che promette emozioni e colpi di scena inattesi. Continua a leggere per non perdere tutti i dettagli.

Colpo di scena nella seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 giovedì 10 luglio. Alessio Loparco, che aveva lasciato il villaggio dopo essersi rifiutato di partecipare al falò di confronto, ha chiesto di rivedere la compagna Sonia Mattalia. Non sa, però, che all’avvocata è stato concesso di restare nel programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

https://wittytv.it/temptation-island/nella-seconda-puntata-5/… Dopo le sedie della prima puntata nella seconda il tavolo viene ribaltato!!! #temptatationisland Vai su X

Per Valentina e Antonio è iniziato il viaggio nei sentimenti! Ecco cos’è successo nella prima puntata di #TemptationIsland Come proseguirà tra di loro? Appuntamento a GIOVEDÌ in prima serata su Canale 5! Vai su Facebook

