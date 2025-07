Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile per il processo a Bolsonaro | Prosegue la trattativa tra Usa e Ue

In un clima di tensione e diplomazia serrata, Donald Trump annuncia dazi al 50% sul Brasile in risposta al processo a Bolsonaro, mentre le trattative tra USA e UE proseguono con risultati incerti. Il commissario Ue Sefcovic sottolinea i progressi nel negoziato, ma il Financial Times avverte: le tariffe potrebbero superare quelle applicate alla Gran Bretagna. Una partita intricata che potrebbe rimodellare gli equilibri commerciali globali.

Il commissario al Commercio Ue Sefcovic: "Grazie al negoziato abbiamo già evitato tariffe doganali più elevate". Ma il Financial Times: "Saranno più alte rispetto a quelle alla Gran Bretagna". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile per il processo a Bolsonaro | Prosegue la trattativa tra Usa e Ue

