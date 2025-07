Bernini | Impegno duraturo dell’Italia al fianco dell’Ucraina azioni per sostenere ricostruzione sistema atenei

L'Italia si conferma un alleato solido e impegnato nel sostegno all'Ucraina, puntando sulla ricostruzione e lo sviluppo delle università ucraine. Con azioni concrete, come il rafforzamento del sistema accademico, il nostro paese dimostra di essere un partner affidabile per promuovere ricerca, innovazione e cultura. La ministra Bernini sottolinea come questi interventi siano fondamentali per garantire un futuro di libertà e progresso condiviso.

ROMA – Con il sostegno alle università ucraine "l'Italia conferma il proprio impegno concreto e duraturo" al fianco del paese: "Vogliamo essere un partner affidabile per rafforzare la capacità scientifica, la formazione e la libertà di ricerca". Lo scrive sui social la ministra dell'Università Annamaria Bernini in vista della conferenza sulla ricostruzione in programma domani a Roma esprimendo la convinzione che "ricerca, innovazione e cultura siano pilastri fondamentali per la ricostruzione e per un futuro di pace". "È stato un vero onore accogliere la first lady dell'Ucraina Olena Zelenska a Roma – sottolinea la ministra – Insieme abbiamo celebrato l'ingresso dell'Università dell'Aquila nella Global Coalition for Ukrainian Studies, alla presenza del rettore Edoardo Alesse, del nuovo rettore Fabio Graziosi, della vice presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, la rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni, della presidente del Consiglio nazionale delle arti e della musica, Giovanna Cassese, e di Antonio Zoccoli, presidente della Consulta dei presidenti degli enti di ricerca italiani e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, che ci ha ospitato nella storica sede dell'Infn".

