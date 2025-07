Rugby Mondiali Under 20 | una bruttissima Italia pareggia con la Georgia e conquista la top 8

Una sfida intensa e combattuta, con entrambe le squadre che cercano di trovare il ritmo giusto. Nonostante una prestazione non brillante, l’Italia riesce a stringere i denti e conquistare un pareggio fondamentale contro la Georgia, assicurandosi un posto tra le migliori otto del mondo. La capacità di resistere alle difficoltà e di ottenere un risultato insperato dimostra che, anche nelle situazioni più complicate, il cuore azzurro può fare la differenza.

Si è appena conclusa allo Stadio San Michele di Calvisano la terza partita dell’Italia nella World Rugby Under 20 Championship e avversari degli azzurrini è stata la Georgia. Era l’ultima sfida della fase a gironi del Mondiale juniores di rugby e dal risultato di Calvisano dipendeva il prosieguo dell’avventura iridata degli azzurri. Ecco come è andata. Avvio di partita molto equilibrato, con le due formazioni che faticano a rendersi pericolose e gioco che non si spinge mai nei 22 di una delle due squadre, anche se col passare dei minuti è la Georgia a spingere di più in attacco. Al 13’, però, entrata folle di Dvali di spalla sulla testa di Casarin in ruck e arriva il cartellino rosso diretto e Georgia in inferiorità per quasi 70 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Mondiali Under 20: una bruttissima Italia pareggia con la Georgia e conquista la top 8

