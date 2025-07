La star di Superman Isabela Merced annuncia il ritorno di Hawkgirl nel DCU in Peacemaker

Preparatevi a decollare: Isabela Merced, la stella di Superman e protagonista di Alien: Romulus e The Last of Us, annuncia il ritorno di Hawkgirl nel DC Universe di James Gunn! La sua interpretazione di Kendra Saunders promette di portare un nuovo livello di avventura e potenza sulla scena. Guardate in alto: un nuovo eroe alato sta arrivando per rivoluzionare la Justice Gang e conquistare il cuore del pubblico!

Guardate, su nel cielo! È un uccello! È un aereo! È la Hawkgirl di Isabela Merced, che fa il suo debutto in un film live-action nel film Superman di James Gunn! La star di Alien: Romulus e The Last of Us interpreta la versione Kendra Saunders dell'eroina alata della DC Comics nel film, che la vede far parte della Justice Gang, una squadra di supereroi di tipo aziendale finanziata dal magnate della tecnologia Maxwell Lord (Sean Gunn), insieme al genio tecnologico Mr. Terrific (Edi Gathegi) e alla Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion). Merced tornerà nell'Universo DC nell'imminente seconda stagione di Peacemaker, la serie di successo della HBO Max di Gunn tratta da Suicide Squad.

