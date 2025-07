Calciomercato Foggia | Salta Pizzoli Arriva Giannitti? Nome Nuovo Bertolucci per L’Attacco

Il calciomercato del Foggia si anima con colpi di scena sorprendenti: salta Pizzoli, si fa avanti Giannitti, e in attacco spunta Bertolucci. La squadra rossonera si prepara a rivoluzionare la propria rosa e la gestione, alimentando speranze ed entusiasmi tra i tifosi. Con queste mosse strategiche, il club mira a rinforzarsi e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Resta da scoprire quali altre sorprese riserverà questa sessione di mercato.

Calciomercato Foggia: Salta Pizzoli, Arriva Giannitti? E per L’Attacco Spunta Bertolucci. Il Calciomercato Foggia entra nel vivo con importanti novità sia sul fronte dirigenziale che su quello della rosa. La posizione di Alessandro Pizzoli nel ruolo di Direttore Sportivo non sarebbe più così solida come nelle scorse settimane, alimentando le speculazioni su un possibile cambio al vertice della direzione sportiva rossonera. Rivoluzione in Dirigenza: Salta Pizzoli, Arriva Giannitti?. I fitti colloqui tra la proprietà del Foggia e il neo-tecnico Delio Rossi avrebbero portato a una ridefinizione degli obiettivi e delle strategie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciomercato Foggia: Salta Pizzoli Arriva Giannitti? Nome Nuovo Bertolucci per L’Attacco

In questa notizia si parla di: pizzoli - calciomercato - foggia - salta

Foggia, salta Pizzoli arriva Giannitti? Sandro Bertolucci il nome nuovo per l’attacco - La posizione di Alessandro Pizzoli nel ruolo di Direttore Sportivo non sarebbe più solida come nelle passate settimane. Si legge su calciofoggia.it

Foggia, UFFICIALE: salta il passaggio del club a ... - Calciomercato.com - Sembrava tutto fatto per il passaggio di proprietà del Foggia nelle mani di Raffaello Follieri e invece la trattativa si è risolta in un nulla di fatto. Secondo calciomercato.com