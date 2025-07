Il magistrato cosentino Francesco Minisci nuovo procuratore a Frosinone

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Francesco Minisci, brillante magistrato cosentino, come nuovo procuratore di Frosinone. Con questa prestigiosa nomina, Minisci assume un ruolo strategico in un territorio complesso e ricco di sfide. Nato a Cosenza e in magistratura dal 1997, il suo percorso professionale promette di portare nuova energia e determinazione. Il suo incarico segna un nuovo capitolo per la giustizia nella provincia, aprendo la strada a importanti riforme e successi.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il magistrato Francesco Minisci come nuovo procuratore della Repubblica di Frosinone. Il plenum lo ha indicato senza voti contrari ed una sola astensione. Prende il posto del procuratore Antonio Guerriero che è andato in pensione nel maggio del 2024. Nato a Cosenza 56 anni fa, il nuovo procuratore di Frosinone è in magistratura dal 1997, proviene. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il magistrato cosentino Francesco Minisci nuovo procuratore a Frosinone

In questa notizia si parla di: procuratore - frosinone - magistrato - francesco

Francesco Minisci nuovo procuratore della Repubblica di Frosinone - Il panorama giudiziario di Frosinone si rinnova con entusiasmo: Francesco Minisci è stato nominato nuovo Procuratore della Repubblica, portando con sé un bagaglio di esperienza e dedizione.

*[VOSTRO ONORE]* Francesco Minisci è stato nominato Procuratore della Repubblica di Frosinone. Con una carriera impressa in inchieste significative, è un magistrato d’azione, noto per il suo rigore e la capacità di analisi. Vai su X

Francesco Minisci nuovo procuratore della Repubblica di Frosinone; La nomina, Francesco Minisci è il nuovo procuratore della Repubblica di Frosinone; Francesco Minisci scelto per la procura di Frosinone: dagli inizi a Cosenza al gruppo antiterrorismo ·.

Frosinone, Francesco Minisci è il nuovo procuratore: il via libera dal Plenum del Csm - Frosinone, Francesco Minisci è il nuovo procuratore: il via libera dal Plenum del Csm. msn.com scrive

Il magistrato cosentino Francesco Minisci nuovo procuratore a Frosinone - Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il magistrato Francesco Minisci come nuovo procuratore della Repubblica di Frosinone . Come scrive msn.com