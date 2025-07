La Roma punta sul figlio di Shakira | chi è Ríos il tuttofare che piace a Gasp

La Roma si fa avanti per Richard Ríos, il talentuoso centrocampista brasiliano di 25 anni che ha brillato al Mondiale per Club con il Palmeiras. Figlio di Shakira, il tuttofare che conquista Gasp e i tifosi, sogna ora di approdare in Europa, magari proprio nella Capitale. Con le sue qualità, potrebbe diventare l'elemento chiave del prossimo progetto giallorosso, portando energia e versatilità in mezzo al campo.

Si è messo in luce durante il Mondiale per Club con la maglia del Palmeiras e ora sogna di sbarcare in Europa, magari nella Capitale. Richard Ríos è il centrocampista tuttofare su cui vuole puntare la Roma. Brasiliano, 25 anni e tanta voglia di stupire in Serie A, dove al momento gioca il suo "sosia" calcistico: ecco perché potrebbe essere l'uomo ideale per Gasp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Roma punta sul "figlio di Shakira": chi è Ríos, il tuttofare che piace a Gasp

In questa notizia si parla di: roma - tuttofare - gasp - punta

Anjorin tuttofare, O’Riley piace a Gasperini: gol e inserimenti per la Roma - La Roma si prepara a una finestra di mercato intensa, con obiettivi chiari per rinforzare la rosa e affrontare la stagione con rinnovata determinazione.

La Roma punta sul figlio di Shakira: chi è Ríos, il tuttofare che piace a Gasp; Roma, tutto su Pisilli: star dell'Under 21 e tuttofare per Gasp.

La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara - Il primo obiettivo di Massara è consegnare al neo tecnico giallorosso almeno un rinforzo prima del raduno al Fulvio Bernardini previsto il 13 luglio. Secondo msn.com

CORSERA | Modernità, esperienza e concretezza: perché la Roma punta ... - Gasperini “anziano” ma moderno, la Roma punta tutto su esperienza e concretezza “Il nuovo allenatore della Roma sarà più giovane di me”, aveva scherzato Claudio Ranieri qualche settimana fa. Da msn.com