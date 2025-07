Thiaw niente Como | così cambia il mercato via libera per l’Inter

Il mercato estivo si infiamma: mentre il Milan vede sfumare l'accordo con Thiaw, l'Inter approfitta di questa svolta per rinforzare il reparto difensivo. La decisione di non concludere l'affare col tedesco apre nuove opportunità e potrebbe cambiare le sorti della corsa scudetto. Ecco cosa sta succedendo nel calcio italiano e quali mosse potrebbero decidere il destino delle big questa stagione.

Il punto sul reparto difensivo del Milan: ecco cosa sta accadendo. I cugini nerazzurri possono trarre vantaggio dal no del tedesco Era il 26 giugno quando il Milan e il Como avevano trovato l’accordo per Malick Thiaw e Álvaro Morata. (LaPresse) – Calciomercato.it Per l’attaccante spagnolo la trattativa è ancora in piedi: di fatto, manca solo il via libera da parte del Galatasaray, che dovrebbe arrivare una volta chiuso l’affare Osimhen, per arrivare alla fumata bianca. Per quanto riguarda il tedesco, invece, il no a Cesc Fàbregas appare ormai definitivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it