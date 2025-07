Omicidio Laura Ziliani definitivi gli ergastoli per le figlie Paola e Silvia e Mirto Milani

La tragica vicenda di Laura Ziliani si è conclusa con decisione definitiva: la Cassazione ha confermato gli ergastoli per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, chiudendo un capitolo doloroso per la giustizia italiana. Un'ulteriore misura preventiva è stata adottata, rafforzando la severità della pena. La verità, così, emerge ancora più chiara, lasciando dietro di sé un monito forte sulla lotta all'illegalità e alla violenza.

Brescia, 9 luglio 2025 – La Cassazione ha confermato il triplo ergastolo per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, madre delle due sorelle imputate. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno giudicato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati chiudendo definitivamente il caso. Per i tre disposto anche l'isolamento diurno per sei mesi. I fatti risalgono all'8 maggio del 2021 - giorno della festa della mamma - quando gli imputati - ribattezzati il "trio criminale” fin dall'arresto di settembre 2021 – secondo quanto ricostruito prima stordirono con benzodiazepine la donna, poi la soffocarono a mani nude e infine, una volta uccisa, la seppellirono in una buca scavata vicino al fiume Oglio, dove il corpo venne ritrovato esattamente tre mesi dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Laura Ziliani, definitivi gli ergastoli per le figlie Paola e Silvia e Mirto Milani

