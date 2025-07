Sorprende i ladri in camera e viene colpita al volto con un bastone

Una donna di 54 anni, sorpresa dai ladri nella sua camera da letto all’alba di martedì 8 luglio a Montespaccato, ha vissuto un momento di puro terrore. Accortasi dell’intrusione, ha tentato di difendersi, ma uno dei malviventi l’ha colpita con un bastone al volto. La scena, tutta da ricostruire, mette in luce il drammatico rischio dei furti notturni e la necessità di maggiore sicurezza nelle zone residenziali.

Una donna ha sorpreso due ladri in camera da letto. Uno di questi l'ha colpita al volto con un bastone. Il fatto è accaduto all'alba di martedì 8 luglio in via Oviglio, nella zona di Montespaccato. Secondo quanto ricostruito, la vittima - una 54enne originaria della Polonia - è stata svegliata.

