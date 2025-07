Toscana il caso governatore I 5s | Giani non scalda i cuori Fossi convoca la segreteria

In un clima politico sempre più incandescente, i recenti sviluppi in Toscana scuotono le acque tranquille del panorama regionale. I 5 Stelle, con Giani al centro, sembrano perdere appeal, mentre il PD si mobilita tra piani strategici e alleanze incerte. La tensione cresce: Firenze si prepara a un intenso confronto che potrebbe ridisegnare il futuro della regione, lasciando tutti con un’unica domanda: quale sarà il vero risultato di queste elezioni?

Firenze, 9 luglio 2025 – Fortuna che le compagnie telefoniche hanno sdoganato i piani dati coi minuti illimitati, da quanto bollenti son diventati i cellulari in casa Pd. Il tempo stringe, e a 94 giorni dalle regionali, il bignami di giornata è il seguente: al mattino Elly Schlein piccona duro dal Nazareno col piano dei piani ("Nelle sei Regioni al voto criterio ostinatamente unitario"), a pomeriggio inoltrato i 5Stelle gelano il fronte progressista ("La Toscana è la partita più difficile, Giani non scalda i cuori"), e a sera Schlein lascia a sobbollire il dossier candidature nella roccaforte rossa per antonomasia.

