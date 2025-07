Sean Baker cambia rotta dopo Anora | il suo prossimo film sarà una commedia

Dopo il trionfo di "Anora", Sean Baker sorprende tutti: il suo prossimo film sarà una commedia, mantenendo comunque il suo tocco autoriale unico. Un cambio di rotta audace per un regista che ha già conquistato Palma d'Oro e Oscar. Ma cosa ha detto Sean Baker sul suo nuovo progetto? Scopriamo insieme come intende reinventarsi senza perdere la sua firma distintiva.

Il regista vincitore della Palma d'Oro e dell'Oscar cambia rotta: il suo prossimo film punterà sulla commedia, pur mantenendo il suo tocco autoriale. Come si prosegue dopo un successo come Anora, capace di conquistare sia la Palma d'Oro che l'Oscar per il miglior film? Sean Baker ha scelto di percorrere una strada del tutto diversa: per il suo prossimo progetto, il regista abbraccerà il genere della commedia. Cosa ha detto Sean Baker sul suo prossimo film In una recente intervista concessa all'Associated Press, il regista ha ammesso che i riconoscimenti ottenuti iniziano a pesare: "La novità con cui devo fare i conti è proprio la pressione di seguire Anora.

