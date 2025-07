Nave russa nello Stretto di Sicilia e da Sigonella parte un ATR P-72A | cosa è successo

Le tensioni nel Mar Mediterraneo sono in aumento, con un recente episodio che ha attirato l'attenzione internazionale: una nave russa nello Stretto di Sicilia e una partenza da Sigonella dell'ATR P-72A. Cosa si cela dietro queste manovre? Gli occhi sono puntati sulle strategie militari e sui segnali inviati dalle potenze coinvolte. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda che potrebbe avere ripercussioni ben oltre le acque italiane.

Occhi puntati sulle ultime manovre della Russia in acque italiane. L'attenzione √® sempre alta e il protocollo di sicurezza √® pronto a essere attivato all'occorrenza. √ą quanto accaduto nelle ultime ore nello Stretto di Sicilia, attraversato da Jakob Grebelsky: si tratta del rimorchiatore della Marina di Mosca, MB-119, che ha iniziato a muoversi dirigendosi verso Est a una velocit√† di circa 11 nodi. La notizia √® stata pubblicata dal sito Itamilradar, che ha ricordato come la nave sia entrata nel Mediterraneo all'inizio di luglio insieme al sottomarino della classe Kilo Novorossiysk. Almeno in questo momento non √® possibile avere certezza sull'ipotesi che le due navi stiano navigando insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it