Ucraina | il lavoro invisibile delle donne che pagano il prezzo più alto del conflitto

Nelle ombre del conflitto in Ucraina, le donne svolgono un ruolo fondamentale ma spesso invisibile, pagando il prezzo più alto. Secondo un nuovo report di WeWord, sono le protagoniste silenziose che mantengono in piedi la società, affrontando sfide enormi, soprattutto nel settore sanitario. La loro forza e resilienza sono un invito a riconoscere e valorizzare il loro contributo in un momento cruciale della storia.

Secondo un nuovo report di WeWord, la popolazione femminile è la più svantaggiata, soprattutto dal punto di vista sanitario, ma al contempo quella che, nel silenzio generale, porta avanti la vita della società. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ucraina: il lavoro invisibile delle donne, che pagano il prezzo più alto del conflitto

