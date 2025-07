Ucraina Trump | Su invio Patriot a Kiev valuteremo è sistema costoso

Il dibattito sull’invio dei sistemi di difesa Patriot all’Ucraina si infiamma, con Donald Trump che dichiara di “valutare” la proposta. La richiesta di Kiev di rafforzare la propria sicurezza solleva interrogativi sui costi e le strategie degli Stati Uniti in questa delicata regione. La decisione finale potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici e la dinamica del conflitto. Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa complessa vicenda.

(LaPresse) Il presidente americano Donald Trump ha affermato che “valuterà” la possibilità di inviare un sistema di difesa missilistica Patriot all’ Ucraina. “Li hanno chiesti, è un sistema molto costoso”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca rispondendo a chi gli chiedeva di commentare le indiscrezioni del Wall Street Journal sulla possibilità che gli Stati Uniti forniscano un ulteriore apparato missilistico a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Su invio Patriot a Kiev valuteremo, è sistema costoso"

