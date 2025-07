Trump | dazi al 50% al Brasile dal 1 8

Il mondo si prepara a nuovi scontri economici e diplomatici: Donald Trump ha annunciato l'imposizione di dazi del 50% sulle importazioni dal Brasile a partire dal primo agosto, motivando la decisione con le recenti tensioni politiche e le accuse di attacchi alle elezioni e ai diritti fondamentali. Un gesto che potrebbe scuotere gli equilibri globali, lasciando il segno nelle relazioni tra Stati Uniti e Brasile. Ma quali sono le ripercussioni di questa mossa?

23.00 Il Presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, ha annunciato di voler applicare dazi del 50% dal primo agosto per le importazioni dal Brasile."Per gli attacchi a libere elezioni e ai diritti di libertĂ e di parola"ha spiegato. Per Trump il processo a Jair Bolsonaro è una "caccia alle streghe". In una lettera indirizzata al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Trump ha criticato il trattamento di Bolsonaro come un "disonore internazionale", aggiungendo che il processo "non dovrebbe avere luogo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - brasile - dazi - bolsonaro

Caso Bolsonaro, Lula a Trump: “Il Brasile è sovrano, nessuno interferisca nella nostra democrazia” - In un contesto internazionale sempre più complesso, il Brasile ribadisce con forza la propria sovranità e il rispetto per la democrazia, facendo eco alle parole di Lula da Silva: nessuno interferisca nei nostri affari interni.

Trump annuncia che imporrĂ dazi del 50% al Brasile e nella lettera a Lula chiede l'annullamento del processo a Bolsonaro: "Caccia alle streghe che deve finire immediatamente" @ultimoranet Vai su X

#dazi , #Trump: l’accordo con la #Cina è chiuso, Pechino ci fornirà le terre rare Vai su Facebook

Trump: dazi al 50% al Brasile dal 1/8; Trump annuncia dazi del 50% al Brasile: Nessun processo per Bolsonaro; Trump impone dazi 50% al Brasile: critica processo Bolsonaro.

Trump: 50% di dazi al Brasile per il processo a Bolsonaro - Donald Trump ha spiegato i dazi al 50% per il Brasile per come ha trattato l'ex presidente Jair Bolsonaro, "un leader altamente rispettato nel mondo durante il suo primo mandato", nonché "in parte per ... Come scrive laregione.ch

Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile per il processo a Bolsonaro | Prosegue la trattativa tra Usa e Ue - Entro un paio di giorni l'amministrazione Trump dovrebbe inviare la lettera che preciserà l'entità delle tariffe sull'export euro ... Si legge su msn.com