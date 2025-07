Si schianta in moto una 18enne cesenate in condizioni disperate

Un tragico incidente scuote la provincia di Rimini: una giovane motociclista di appena 18 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra moto e furgoncino tra Santarcangelo e San Mauro Pascoli. La sua vita pende da un filo e le autorità stanno ancora cercando di fare luce sulle cause di questa drammatica collisione. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un pronto miglioramento.

Santarcangelo (Rimini), 9 luglio 2025 – Un altro grave incidente si è verificato, nel tardo pomeriggio, tra Santarcangelo e San Mauro Pascoli. A rimanere coinvolti, una giovane motociclista di appena 18 anni e, che si sarebbe scontrata con un furgoncino appartenente a una ditta di impianti elettrici. La ragazza, residente a Cesenatico e alla guida di una Honda 125, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena con l’eliambulanza. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri di San Mauro Pascoli, l’impatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta in moto, una 18enne cesenate in condizioni disperate

