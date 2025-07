Sarà Chelsea-PSG la finale al Mondiale per Club | poker micidiale dei parigini al Real Madrid

Un match mozzafiato tra PSG e Real Madrid ha entusiasmato gli appassionati di calcio: i parigini dominano 4-0, conquistando la finale del Mondiale per Club insieme al Chelsea. Un poker micidiale, con tre reti nel primo tempo e l’ultimo sigillo di Ramos, che ha lasciato il segno. La competizione si infiamma, e l’attesa per il grande match è già alle stelle. Scopriamo cosa ci riserva questa emozionante corsa al titolo!

