Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner

Dopo vent'anni, il leggendario “Planet Hulk” torna a scintillare sulle pagine Marvel, portando con sé sorprese e rivelazioni che cambieranno per sempre la storia di Bruce Banner. Questa celebrazione è un’occasione imperdibile per immergersi nuovamente nell’universo di Hulk, rivivere le sue avventure epiche e scoprire nuovi dettagli inediti. Pronti a vivere un’altra emozionante avventura? Marvel si prepara a scrivere il prossimo capitolo di questa saga immortale.

Il mondo dei fumetti Marvel celebra il ventennale di una delle sue storie più iconiche, “Planet Hulk”. Questa narrazione epica ha segnato un punto di svolta nel percorso del personaggio di Hulk, portandolo nello spazio e facendogli vivere avventure intense e memorabili. In occasione di questo anniversario, la casa editrice annuncia il ritorno su carta con un nuovo capitolo che promette di svelare aspetti inediti della saga originale. marvel riprende “planet hulk” in un nuovo one-shot. una narrazione originale ambientata durante l’epopea classica. Per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione della storia originale, Marvel Comics presenta “Return to Planet Hulk #1”, un’edizione speciale che riunisce nuovamente il team creativo composto da Greg Pak e Carlos Pagulayan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner

