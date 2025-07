I precedenti tra Sinner e Djokovic Una semifinale a Wimbledon c’è già stata

L’attesa è finalmente finita: Jannik Sinner e Novak Djokovic si preparano a sfidarsi ancora una volta sul prato di Wimbledon, questa volta nelle semifinali del 2025. Con un precedente di 9 incontri, il confronto tra il talento italiano e il campione serbo promette emozioni da brivido. La loro rivalità, ricca di suspense e colpi di scena, si appresta a scrivere un nuovo capitolo, confermando che nel tennis nulla è scritto prima del fischio finale.

Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic si affronteranno nelle semifinali del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: sarà il decimo incrocio tra i due sul circuito maggiore, con il tennista italiano in vantaggio per 5-4 nei 9 incontri precedenti. L’azzurro ed il balcanico si sono già incontrati per due volte a Wimbledon, nei quarti del 2022 ed in semifinale nel 2023: in entrambi i casi si è imposto Djokovic, nella prima occasione rimontando due set all’azzurro, e nella seconda vincendo in tre set. Il serbo ha vinto anche a Montecarlo 2021, nel primo incontro in assoluto tra i due, ma dopo i due confronti di Wimbledon l’inerzia dei confronti tra i due è cambiata: alle ATP Finals 2024 Sinner si impose nella fase a gironi, mentre Djokovic la spuntò in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it