Uccise con 8 pugnalate la ex 26enne incinta ergastolo per Bujar Fandaj

Un gesto di estrema ferocia ha sconvolto la comunità di Treviso: Bujar Fandaj, 40 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la ex, Vanessa Ballan, incinta di otto settimane, con otto pugnalate. Un omicidio che ha scioccato tutti e che ora trova giustizia. La sentenza della Corte d’Assise rappresenta un passo importante nella ricerca di verità e giustizia per questa tragica vicenda.

È stato condannato oggi a Treviso dalla Corte d’Assise alla pena dell’ ergastolo Bujar Fandaj, 40 anni, artigiano di Altivole (Treviso), riconosciuto come l' autore del crimine che, il 19 dicembre del 2023, determinò la morte di Vanessa Ballan (26), di Riese Pio X (Treviso). La donna fu trovata priva di vita dal compagno al suo rientro a casa con varie ferite di arma da taglio. I sospetti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise con 8 pugnalate la ex 26enne incinta, ergastolo per Bujar Fandaj

In questa notizia si parla di: ergastolo - bujar - fandaj - uccise

Vanessa Ballan, ergastolo per Bujar Fandaj. In aula i genitori della 26enne uccisa mentre era incinta - Un tragico dramma ha sconvolto la comunità di Riese Pio X. La Corte d’Assise di Treviso ha condannato all’ergastolo Bujar Fandaj, reo confesso dell’omicidio di Vanessa Ballan, una giovane madre di 26 anni uccisa mentre era in attesa di un figlio.

E' stato condannato all’ergastolo Bujar Fandaj, reo confesso dell'omicidio di Vanessa Ballan, 26enne di Riese Pio X, il 19 dicembre 2023. L'artigiano, originario del Kosovo, l'ha uccisa a coltellate dopo averla raggiunta nell'abitazione che condivideva co Vai su Facebook

Ergastolo per Bujar Fandaj: condannato il reo confesso dell’omicidio di Vanessa Ballan Vai su X

Uccise con 8 pugnalate 26enne incinta,ergastolo per Bujar Fandaj; Omicidio Vanessa Ballan, ergastolo per l'omicida Bujar Fandaj. I genitori: «Giustizia è fatta ma tu sia maledetto»; Ergastolo per l'assassino di Vanessa Ballan, genitori e compagno in lacrime in aula.

Uccise con 8 pugnalate 26enne incinta,ergastolo per Bujar Fandaj - E' stato condannato oggi a Treviso dalla Corte d'Assise alla pena dell'ergastolo Bujar Fandaj, 40 anni, artigiano di Altivole (Treviso), riconosciuto come l'autore del crimine che, il 19 dicembre del ... Da ansa.it

Uccise con 8 pugnalate la ex 26enne incinta, ergastolo per Bujar Fandaj - È stato condannato oggi a Treviso dalla Corte d’Assise alla pena dell’ ergastolo Bujar Fandaj, 40 anni, artigiano di Altivole (Treviso), riconosciuto come l' autore del crimine che, il 19 dicembre del ... msn.com scrive