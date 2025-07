Mondiale per club Psg-Real Madrid 4-0 | francesi in finale con un poker da urlo

Il mondo del calcio è in fermento: il Paris Saint-Germain travolge il Real Madrid 4-0 in finale, regalando un poker da urlo e scrivendo una pagina memorabile della storia dei Mondiali per club. Con questa impresa, i francesi dimostrano di essere pronti a conquistare il titolo più ambito. Resta da scoprire cosa ci riserverà questa emozionante sfida conclusiva.

East Rutherford (Stati Uniti), 9 luglio 2025 - Il Meadowlands Stadium di East Rutherford è teatro della seconda semifinale del Mondiale per club, dopo quella che ieri ha messo di fronte Fluminense e Chelsea: gli inglesi hanno già staccato il pass per la finale, nella quale dovranno vedersela con il Paris Saint-Germain, che liquida la pratica Real Madrid in un tempo, anzi, in appena 24' con la doppietta di Fabian Ruiz inframezzata dalla rete di Dembélé. Benissimo i francesi in una frazione iniziale dominante prima di inserire il cruise control nella ripresa, malissimo gli spagnoli, che come gli avversari entrano in campo in ritardo a causa del traffico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club, Psg-Real Madrid 4-0: francesi in finale con un poker da urlo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - realmadrid - finale

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

La #Juventus perde contro il #RealMadrid e termina la sua corsa nel #Mondialeperclub agli ottavi di finale Vai su Facebook

Psg-Real Madrid per la finale del Mondiale per club, si parte: Mbappé sfida Kvara Diretta 0-0 https://trib.al/36vJgEO Vai su X

Il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid e giocherà con il Chelsea la finale del Mondiale per club; LIVE Mondiale per Club: Psg-Real 3-0, fuori Kvara e Dembelé per Gonzalo Ramos e Barcola; Psg-Real Madrid diretta: segui la semifinale del Mondiale per Club LIVE.

Sarà Chelsea-PSG la finale al Mondiale per Club: poker micidiale dei parigini al Real Madrid - Decisivi tre gol nel primo tempo e il poker finale firmato Ramos. Riporta fanpage.it

Il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid e giocherà con il Chelsea la finale del Mondiale per club - 0 il Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per club, il torneo quadriennale della FIFA con 32 squadre partecipanti da tutto il mondo, in ... Secondo ilpost.it