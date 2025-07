I genitori di Anastasia Trofimova | Non si fece sentire per mesi | lui le aveva tolto la sim dal telefono

Una storia di amore e mistero avvolge la tragica vicenda di Anastasia Trofimova e della sua figlia, svelando un legame complicato e inquietanti dettagli. I genitori della vittima, arrivati a Roma, hanno rivelato come il silenzio e l’assenza di comunicazioni abbiano segnato gli ultimi mesi di Anastasia, lasciando dietro di sé tante domande senza risposta. Continua a leggere per scoprire i particolari di questa drammatica vicenda.

Si erano conosciuti in vacanza, poi Anastasia Trofimova si era trasferita a Malta per stare con lui. "Non si è fatta sentire per mesi, ci ha raccontato che lui le aveva tolto la sim dal telefono". Questo il racconto dei genitori della donna uccisa insieme alla figlia a Villa Pamphili, arrivati a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Anastasia Trofimova: Non si fece sentire per mesi: lui le aveva tolto la sim dal telefono; Omicidi Villa Pamphili, i genitori di Anastasia a Roma: Siamo sconvolti, Kaufmann sembrava affidabile; Villa Pamphili, papĂ di Anastasia duro: Passaporto Usa ha avuto peso per la polizia, non hanno fatto nulla.

