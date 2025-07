Superman elogiato dai fan con il miglior punteggio di pubblico di sempre per la DC

Superman conquista i cuori dei fan, ricevendo il miglior punteggio di pubblico mai registrato per la DC. Il film, scritto e diretto da James Gunn, sta riscuotendo un successo straordinario sia sui social che sulle piattaforme di recensioni, con un impressionante 85% di approvazione su Rotten Tomatoes. Un trionfo che consacra Superman come il protagonista indiscusso di questo momento magico nel mondo dei supereroi. La sua ascesa non è solo un segno di grande popolarità , ma anche un nuovo capitolo di eccellenza cinematografica.

Superman sta vivendo il suo momento di gloria. Il film scritto e diretto da James Gunn – che è stato accolto da reazioni entusiastiche sui social media e attualmente si trova su Rotten Tomatoes con un 85% di approvazione da parte della critica, uno dei migliori punteggi della DC sull'aggregatore di recensioni – sta volando alto con il pubblico. Rotten Tomatoes ha confermato mercoledì che Superman è ufficialmente "verified hot", con un impressionante 96% di voti del pubblico su oltre 1.000 valutazioni verificate sul Popcornmeter, dopo le proiezioni Amazon Prime Early Access di martedì sera e i primi lanci nei territori internazionali.

David Corenswet ha elogiato Henry Cavill e Zack Snyder per aver esplorato un lato più oscuro di Superman sul grande schermo: "Proprio come Nolan ha preso Batman e ha fatto qualcosa di più oscuro e concreto con il personaggio, Zack Snyder e Henry Cav

