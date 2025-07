Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile la lettera al presidente Lula | Il processo a Bolsonaro è una vergogna internazionale

L’annuncio di Trump sui dazi al 50% contro il Brasile scuote le relazioni internazionali, mentre si solleva un coro di critiche sul processo a Bolsonaro. La lettera pubblicata su Truth rivela tensioni e accuse che minacciano di complicare ulteriormente i rapporti tra i due paesi. È evidente come questa mossa non sia solo politica, ma anche un nuovo capitolo di controversie e sfide diplomatiche da affrontare con attenzione.

Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata al presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, dove annuncia dazi dal primo agosto al 50%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Nella missiva, il tycoon critica duramente il trattamento riservato all’ex presidente Jair Bolsonaro, definendolo «un leader ampiamente rispettato a livello internazionale». «Il modo in cui il Brasile ha trattato l’ex presidente è una vergogna internazionale. Questo processo non dovrebbe nemmeno aver luogo. È una caccia alle streghe che deve finire immediatamente!», scrive nella lettera Trump, riferendosi al processo in cui Bolsonaro è accusato di aver progettato un colpo di stato nel 2023. 🔗 Leggi su Open.online

