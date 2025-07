Flavio Cobolli chiude Wimbledon tra i primi 20 del mondo! Gli scenari e i punti da difendere fino agli US Open

Flavio Cobolli si distingue a Wimbledon 2025, chiudendo tra i primi 20 del mondo e guadagnando punti preziosi in vista degli US Open. Nonostante l’eliminazione ai quarti per mano di Djokovic, l’azzurro ha ottenuto un balzo in classifica, passando da 24a a 19a posizione. Ora, con un occhio agli scenari futuri, analizziamo i punti da difendere e le strategie per consolidare il suo successo nel circuito internazionale.

Flavio Cobolli è stato eliminato dal serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: l’azzurro, che lo scorso anno si era fermato al secondo turno, dovrĂ scartare dunque nel ranking ATP 50 punti lunedì 14 luglio, ma ne ha guadagnati 400, scalando posizioni in classifica. L’azzurro, che lunedì 30  giugno occupava la 24ma posizione in classifica, guadagna ben 5 posizioni, salendo da 2035 a quota 2385, ritoccando il best ranking e portandosi in 19ma posizione. Cobolli, dunque, lunedì prossimo entrerĂ per la prima volta in carriera tra i primi 20 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli chiude Wimbledon tra i primi 20 del mondo! Gli scenari e i punti da difendere fino agli US Open

