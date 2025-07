Acea riceve oltre 36 milioni di euro per la qualità tecnica del servizio idrico

Acea si conferma leader nel settore idrico, ricevendo oltre 36 milioni di euro di premi riconosciuti da Arera per l’eccellenza tecnica del servizio. Questo importante riconoscimento testimonia l’impegno e la dedizione delle tredici società del Gruppo Acea, che continuano a investire nella qualità e nell’affidabilità dell’acqua fornita ai cittadini. I premi sono stati un risultato concreto della passione e della professionalità di tutto il team, a garanzia di un servizio sempre al top.

Eni verso l’acquisizione di Acea Energia con Plenitude: operazione da oltre 1,2 milioni di clienti; Acea, bilancio 2024 chiude a massimi storici per Ebitda e utile netto. Dividendo a 0,95 euro; Eni vuole comprare Acea Energia, svolta per 1,2 milioni di clienti.

