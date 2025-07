Controlli ok | Lotito aspetta il via libera dei medici per lasciare l' ospedale

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta aspettando il via libera dei medici dopo un malore che lo ha colpito martedì al Gemelli di Roma. La moglie rassicura: "Sta bene. Finché continueranno a criticarlo, lui vivrà per sempre…" Un episodio che riaccende l’attenzione sulla salute e sulle sfide personali di una figura di spicco del calcio italiano.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Controlli ok: Lotito aspetta il via libera dei medici per lasciare l'ospedale

