Fontanarosa Inter lo Spezia spinge per il difensore | si valuta questa proposta la situazione

Fontanarosa Inter, lo spezia spinge per il difensore: si valuta questa proposta. La situazione nel mondo nerazzurro si infiamma, con l'interesse concreto degli Spezia che potrebbe riaccendere le speranze del giovane Alessandro Fontanarosa. Classe 2003, il centrale ha già maturato esperienza in Serie B e ora si prepara a una nuova avventura. La decisione finale potrebbe cambiare il suo percorso di carriera e le strategie dell’Inter. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Fontanarosa Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro classe 2003 nel mirino dello Spezia. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, lo Spezia potrebbe tornare a bussare alla porta dell' Inter per chiedere il prestito del giovane difensore Alessandro Fontanarosa, classe 2003. Il centrale, che ha accumulato esperienza in Serie B con le maglie di Cosenza, Reggiana e Carrarese, è pronto per un'altra stagione in prestito per continuare a crescere e svilupparsi. Fontanarosa ha collezionato ben 36 presenze nelle ultime stagioni, guadagnandosi la fiducia dei club di Serie B che lo hanno scelto per la solidità e la sicurezza che ha mostrato nelle sue performance.

